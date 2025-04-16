ads
الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

كريم الكسار: لجنة الإعمار تضم كبار الخبراء وتواصلت مع دول عربية لتنفيذ خطتها

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوضح المهندس كريم الكسار، أن اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة التي تأسست في فبراير الماضي، تضم نخبة من الوزراء السابقين والخبراء والقامات الهندسية، وهي تبذل جهودًا ضخمة في التنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها، لا سيما فلسطين والأردن.

الكسار: اللجنة انطلقت من فبراير ووضعت خطة عاجلة تحظى بثقة الجميع
 

وأكد الكسار أن اللجنة توصلت إلى خطة عاجلة لإعادة الإعمار، ويأمل أن تنال ثقة الجهات الرسمية والدولية.

 وشدد على أن إعمار غزة لم يعد شأنًا فلسطينيًا فقط، بل هو نداء لكل من يمتلك ضميرًا حيًا، وواجب أخلاقي لكل عربي ومسلم ومسيحي في العالم، مضيفًا: "من يملك ذرة إنسانية عليه أن يدعم هذه القضية".

أوضح المهندس كريم الكسار أن اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة التي تأسست في فبراير الماضي تضم نخبة من الوزراء السابقين والخبراء والقامات الهندسية وهي تبذل جهود ا ضخمة في التنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها لا سيما فلسطين والأردن