كريم الكسار: لجنة الإعمار تضم كبار الخبراء وتواصلت مع دول عربية لتنفيذ خطتها

أوضح المهندس كريم الكسار، أن اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة التي تأسست في فبراير الماضي، تضم نخبة من الوزراء السابقين والخبراء والقامات الهندسية، وهي تبذل جهودًا ضخمة في التنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها، لا سيما فلسطين والأردن.

الكسار: اللجنة انطلقت من فبراير ووضعت خطة عاجلة تحظى بثقة الجميع



وأكد الكسار أن اللجنة توصلت إلى خطة عاجلة لإعادة الإعمار، ويأمل أن تنال ثقة الجهات الرسمية والدولية.

وشدد على أن إعمار غزة لم يعد شأنًا فلسطينيًا فقط، بل هو نداء لكل من يمتلك ضميرًا حيًا، وواجب أخلاقي لكل عربي ومسلم ومسيحي في العالم، مضيفًا: "من يملك ذرة إنسانية عليه أن يدعم هذه القضية".