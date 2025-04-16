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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك راحة من التدريبات 4 أيام بعد توديع كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء قرار الجهاز الفني في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في الأول من مايو المقبل في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد عودة الزمالك للتدريبات

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

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