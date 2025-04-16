أمين المهندسين: إعمار غزة واجب مهني وإنساني والتزام قومي للنقابة

قال المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن النقابة تحملت مسؤولية ملف إعمار غزة باعتباره التزامًا وطنيًا وقوميًا ومهنيًا، مؤكدًا أن غزة ظلت لعقود تعاني من التدمير والتهجير، لكن أهلها أثبتوا صمودًا نادرًا يستحق التقدير.

عرفات: غزة تمثل جوهر القضايا الوطنية والمهنية



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، أن النقابة بحكم القانون تُعد الاستشاري الأول للدولة، ولهذا كان تدخلها في ملف غزة واجبًا حتميًا.

ووجّه تحية تقدير لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود لإعادة الحياة إلى القطاع، متمنيًا أن تتكلل مساعيهم بالنجاح في أسرع وقت.