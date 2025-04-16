انطلاق 5 ورش تدريبية بمهرجان مسرح الجنوب في دورته التاسعة في قنا.. صور

نظمت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، اليوم الأربعاء 5 ورش تدريبية خلال الدورة التاسعة من المهرجان، الذي يستمر حتى 20 أبريل الجاري، بمحافظة قنا.

5 ورش فنية في الدورة التاسعة لمهرجان شباب الجنوب

وتضمنت ورش اليوم: ورشة "التمثيل" للمخرج أحمد السيد، وورشة "التأليف باستخدام التراث" للكاتب بكري عبد الحميد، ورشة "الإضاءة والديكور" للمهندس أبو بكر الشريف، وورشة "المكياج" للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، وورشة "صناعة العرائس" للمخرج أحمد أبوطالب.

تحمل الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، وتحتفل المهرجان هذا العام بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، والذي يقام برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.