"الاستشارية لإعادة الإعمار": تهجير أهالي غزة شرط للإعمار "ادعاء مشبوه" لتصفية القضية الفلسطينية

أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، أن الادعاء بأن الإعمار لا يمكن أن يتم إلا بعد تهجير السكان هو ادعاء مشبوه يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض.

وقال إن نقابة المهندسين المصرية تمتلك خبرات واسعة وقد وضعت خطة عاجلة لإيواء أهالي غزة، كمرحلة أولى للإعمار الشامل مع الحفاظ على وجود السكان في أماكنهم.

رئيس لجنة الإعمار: نملك خطة عاجلة تحفظ النسيج الاجتماعي لغزة



وأوضح "عابدين"، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته النقابة، أن اللجنة اعتمدت على بيانات ميدانية دقيقة بالتنسيق مع مهندسي غزة والسلطة الفلسطينية، لوضع خطة متكاملة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة عبر مناطق إيواء مؤقتة تضم مدارس ومستشفيات ومراكز خدمية.

وشدد على أن هذه الخطة مراعية للتركيبة الاجتماعية، وجاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار.