بعد الشهادة الإعدادية.. تعرف على بدائل الثانوية العامة 2025

يبحث عدد من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، عن بدائل للثانوية العامة 2025، خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي 2025/2024.. وكذا بعد مقترح البكالوريا، ووجود توسع في مدارس التعليم الفني “التكنولوجيا التطبيقية”، ومراكز التميز ومدارس المتفوقين.

تقدم البوابة نيوز تفاصيل ومعلومات حول مدارس التعليم الفني بعد الشهادة الإعدادية بدائل الثانوية العامة 2025.

أولا مدارس التعليم المزدوج وعددها 300 مدرسة تضم ما يزيد عن 60 تخصص:

نظام مدارس التعليم والتدريب المزدوج

نظام التعليم والتدريب المزدوج هو نظام قائم علي الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص والطالب وولي أمره، لخلق منظومة تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين علي العمل بكفاءة في سوق العمل المصرية.

حيث يدرس الطالب مهنة في احدي التخصصات صناعية/زراعية/تجارية/فندقية داخل مدرسة للـتعليم الفني المزدوج ليتلقى بها التعليم النظري والتدريب الأساسي للمهنة ويستكمل تدريبه العملي داخل منشأة تدريبية التي يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة لإيجاد فرص تدريبية ذات جودة لطالب ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملي في المنشأة التدريبية

⦁ يقضى الطالب/الطالبة يومين أسبوعيا في المدرسة لتلقي الجزء النظري والتدريب العملي الأساسي في أي مهنة يختارها

⦁ يقضى الطالب/الطالبة أربعة أيام أسبوعيا بالمنشأة التدريبية (الشركة) لتلقي التدريب العملي في نفس المهنة.

⦁ · يحق للطالب/للطالبة الحصول على أجازة مدتها 30 يومًا خلال العام الميلادي. خلال الإجازة الصيفية، يقضى الطالب/الطالبة فترة تدريب مدتها ٦ أيام أسبوعيا داخل المنشأة التدريبية.

المميزات التي يحصل عليها الطلاب بعد التخرج من مدارس التعليم والتدريب المزدوج

الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب (التابعة إما للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أو اتحاد الصناعات المصرية أو جمعية رجال أعمال الإسكندرية).

الحصول على مكافأة شهرية وحوافز من المنشأة التدريبية.

اكتساب خبرة عملية وفنية في المهنة المُختارة.

سهولة الحصول علي فرصة عمل جيدة بشكل أسرع مع إمكانية التعيين بنفس المنشأة التدريبية أو غيرها عند إثبات الجدارة.

اندماج في سوق العمل حيث إنك ستكون قد كونت شبكة من المعارف والمعلومات حول الشركات وفرص العمل بها في سن مبكرة.

إمكانية العمل مباشرة بعد التخرج أو استكمال الدراسة بأحد الكليات أو المعاهد المتاحة.

ثانيا مدارس التكنولوجيا التطبيقية

هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المعاييـر الدولية في طـرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس عـلى الـشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محليًا أو دوليًا.

وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية، وهم:

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج في مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا

للتعرف حول المدارس وشروط الالتحاق والمميزات:

https://storageaccount4upload.blob.core.windows.net/uploadfiles/2024-2025/ATS_6-7-2024.pdf

ثالثا مراكز التميز:

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انشاء مراكز تميز قطاعية.

مركز التميز هو نموذج متطور من مدارس التعليم الفني، في هذا النموذج تكون الوزارة في شراكة مع مجموعة من الشركات ومع هيئة تمثل القطاع الاقتصادي، حيث يتم اختيار مدرسة ويتم تطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لتصبح مركز التميز الخاص بالقطاع، ويتضمن المركز مدرسة وفي ذات الوقت مركزًا لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين.

معلومات تخص طلاب مركز التميز

- مدة الدراسة: 3 سنوات

- المناهج الدراسية في مركز التميز هي مناهج تدريب مزدوج مُطورة حديثًا وبرامج تدريبية اضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتميز طلاب مركز التميز

- معلمي مركز التميز اكفاء ومدربين على أعلى مستوى

- البيئة التعليمية حديثة ومتطورة وآمنة تشجع على التميز والابتكار

- يتم تطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة في مراكز التميز

- إدارة المركز تكون بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص

- يحصل خريجي مركز التميز على شهادة من وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني وشهادة أخرى معتمدة من مجلس إدارة المركز الذي يتضمن القطاع الخاص

ولقد أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراكة مع كل من:

شركة سيمنز الألمانية

شركة دي أم جي موري

شركة طنطا موتورز

شركة بافاريا

الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات

غرفة الصناعات الهندسية

لتحويل مدرسة زين العابدين إلى مركز تميز في قطاع الصناعات الهندسية بالقاهرة.

في العام الدراسي 2022/2023 سيتم توفير التخصصات التالية في مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية:

- صيانة وميكانيكا

- تشغيل معادن

- كهرباء وتحكم صناعي

ولقد أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراكة مع القطاع الخاص مع كلا من:

شركة غبور اوتو

شركة منصور اوتو

لتحويل مدرسة العبور الصناعية المشتركة إلى مركز تميز في قطاع السيارات بالقاهرة الكبرى.

في العام الدراسي 2022/2023 سيتم توفير التخصصات التالية في مركز تميز قطاع السيارات:

دهان السيارات

اصلاح هياكل السيارات

ميكاترونيك

للتعرف على شروط الالتحاق والمميزات:

https://storageaccount4upload.blob.core.windows.net/uploadfiles/_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%202022-2023.pdf

رابعا مدارس المتفوقين STEM

أن يكون الطالب مصري الجنسية

- ألا يزيد عمر الطالب في ٢٠٢٤/١٠/١م على ١٨ عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ثانيا: شروط خاصة:

يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٧٤،٥) درجة فأكثر بنسبة تعادل (۹۸% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٦٦) درجة فأكثر بنسبة تعادل (٩٥% ) من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد، وهي: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (٢٥٢) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

ويصل عدد مدارس المتفوقين، ٢١ مدرسة في ١٨ محافظة.