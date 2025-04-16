مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة يستقبل مدير مكتب الإيراسموس برومانيا

استقبل مركز خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة الدكتورة Bianca Zablatoschi مدير مكتب الايراسموس والمشروعات البحثية الدولية بدولة رومانيا.

رعاية من رئيس جامعة المنصورة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وتحت اشراف الدكتورة نيڤين عبدالخالق مدير المركز والدكتور محمد العدل نائب مدير المركز

وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين جامعة المنصورة وجامعة البوليتكنيك تيميشوارا بدولة رومانيا

في حضور الدكتور وائل عوض رمضان

منسق الاتفاقية وعضو مكتب العلاقات الدولية.

الخدمات التى تقدم لذوى الهمم

فيما تضمنت الزيارة التعرف على اهم خدمات المركز التعليمية والنفسية والاجتماعية والثقافية التي تقدم للطلاب والطالبات ذوى الإعاقات المختلفة والتيسيرات المقدمة لكل إعاقة على حده من تعلم لغة برايل ولغة الاشارة وعرض للأجهزة الالكترونية التي تساعد ذوي الاعاقه خلال العمليه التعليميه.

سعادة رائعة من الخدمات المقدمة

وفى ختام الزيارة ابدت الدكتورة Bianca إعجابها وسعادتها على ماتم معايشته بالمركز واقسامه والخدمات التى يقدمها المركز.