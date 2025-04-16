المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات يزور المفرخات السمكية في الشرقية

أجرى اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صباح اليوم، الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٥، جولة تفقدية بالمفرخات السمكية بمحافظة الشرقية.



الإستراتيجية التنموية مصر 2030

أكد أن هذه الزيارة تأتي بهدف متابعة سير العمل والانضباط بالمفرخات، والوقوف على آخر المستجدات وما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية، وذلك تفعيلًا للاستراتيجية التنموية مصر 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفع كفاءة المفرخات والمزارع السمكية.



مفرخ العباسة السمكي

واستهل المدير التنفيذي جولته التفقدية، بزيارة مفرخ العباسة السمكي بمحافظة الشرقية، وكان في استقباله كل من المهندس فخري عياد، مدير المفرخ السمكي بالعباسة، المهندس عليوة سلامة مسئول الإنتاج والتشغيل بالمفرخ، وعلاء منصور مسئول العلاقات العامة بالمفرخ، وذلك لتفقد أوضاع و حالة المفرخ بالكامل مثل: صالة تفريخ أسماك البلطي والمبروك بأنواعه، والمرور على المراحل التي تمر بها الزريعة السمكية منذ بدايتها، كما تفقد المخازن وأحواض الاستزراع السمكي، للتعرف على أحجام الأسماك الموجودة بالمفرخ.



كما وجه المدير التنفيذي للجهاز، كلمة خاصة لتكريم أحد أبناء مفرخ العباسة السمكي رجب حسن، وذلك لبلوغه سن التقاعد، متمنياً له الصحة والسعادة في حياته المقبلة.



يُذكر أن المفرخ السمكي بالعباسة هو أحد المفرخات التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويقع في منطقة العباسة بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتقسم مساحته إلى 3 قطاعات (قطاع وحيد الجنس، قطاع 54، قطاع المبروك)، حيث إن المفرخ متخصص في تفريخ أسماك البلطي، والمبروك بأنواعه المختلفة (العادي _ الفضي _ الحشائش).



مفرخ صان الحجر السمكي

واستكمل جولته التفقدية بالتوجه إلى مفرخ صان الحجر السمكى، حيث كان في استقباله المهندس متولي المريشي، مدير مفرخ صان الحجر السمكي، المهندس السيد عز الدين مسئول الإنتاج بالمفرخ، وجميع العاملين بالمفرخ.



وذلك لمتابعة سير العمل وتفقد أوضاع المفرخ بالكامل وصالات تفريخ الأسماك والمرور على المراحل التي تمر بها الزريعة السمكية، كما تفقد سيادته أحواض الاستزراع السمكي والمخازن والحملة، والوقوف على أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمفرخ، والتي تهدف إلى الزيادة الإنتاجية من الزريعة السمكية.



يذكر أن مفرخ صان الحجر، هو أحد المفرخات التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث يقع في محافظة الشرقية، وينتج العديد من أنواع الأسماك منها البلطي النيلي، المبروك الفضي، مبروك الحشائش.



ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجهاز، إن المفرخات السمكية التابعة للجهاز تركز على تطبيق أفضل الممارسات البيئية لضمان الحصول على أعلى جودة من الأسماك المنتجة، تنفيذاً لخطة التنمية التي يتبناها الجهاز لتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.



وحرص فرحات في ختام جولته التفقدية بكل مفرخ على لقاء جميع العاملين بالمفرخ، للاستماع إلى مقترحاتهم لتحسين جودة العمل، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة إنتاجية المفرخ، موجهًا بضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة، كما أشاد بجهودهم المخلصة، وحسن أدائهم وتفانيهم في العمل من أجل تطوير وتحسين الإنتاج السمكي للمفرخ، وأعرب عن خالص تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق.



فيما أعرب جميع العاملين بمفرخي العباسة وصان الحجر، عن سعادتهم بزيارة المدير التنفيذي لهم، مؤكدين استعدادهم لدعم مسيرة الجهاز نحو تحقيق هدفه في زيادة الإنتاج، وترسيخ مكانة الجهاز وتفعيل دوره، ليكون شريكًا مهمًا في مراحل التنمية المستدامة.

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