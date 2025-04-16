نهال طايل توجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد رمضان.. ماذا قالت؟

وجهت الإعلامية نهال طايل، رسالة عتاب شديدة للفنان محمد رمضان، بعد ظهوره عاريا في حفله بأمريكا وقيامه برفع علم مصر على المسرح هناك.

نهال طايل: محمد رمضان خسر جزءًا كبيرًا من جمهوره



وقالت طايل: إن الفنان محمد رمضان أصبح يخسر في عدد كبير من جمهوره يومًا بعد يوم خاصة بعد ظهوره عاريا في حفله بأمريكا، مشيرة إلى أنه لو نجم يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء والنجاح الكبير الذي وصل إليه لما كان أظهر مصر، وهو في تلك الحالة والملابس التي كان يرتديها.

وأعربت عن استيائها الشديد من الإطلالة المثيرة للجدل التي ظهر بها الفنان محمد رمضان مؤخرًا، معبرة عن صدمتها مما وصفته بأنه تجاوز غير مقبول، خاصة في ظل رفعه علم مصر خلال هذه الإطلالة.

نهال طايل لمحمد رمضان: أنت هنا بتمثل الشعب المصري



وأضافت بالمعني الدارج قائلة: "إيه اللي حسيته أنت بالفخر! وإيه الشكل ده! يا دي النيلة، لو تكون دي المفاجأة اللي أعلن عنها! إحنا بنودّي ولادنا فين؟! هل دي ضريبة محبتهم ليكم يعني؟"، "ليه بنعمل كده؟ رايح تلبسه كمان ورافع علم مصر، يعني أنت هنا بتمثل الشعب المصري، طب تلبس اللي تلبسه، لكن سيب العلم في حاله. أنا مستغربة ليه بتعمل كده وبتزايد على مين؟".

واختتمت نهال طايل حديثها، قائلة: إن جمهور محمد رمضان كان يأمل في عودته للطريق الصحيح، بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا في الأعمال الدرامية، قائلة: “الناس كانت بتقول محمد رمضان بيرجع خلاص، وبيعمل مسلسلات ويرجع يلم العيلة قدامه. لكن أنت مصمم تهد كل خطوة ربنا بيبعتهالك”.