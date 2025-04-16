أكاديمية الشرطة تنظم مؤتمرًا علميًا حول مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الدراسات العليا" المؤتمر العلمي السنوي بعنوان "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن".



وذلك بحضور متميز على مستوى الأساتذة والخبراء المتحدثين من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، وعلى مستوى الحضور من مختلف فئات المجتمع؛ حيث حضر الندوة لفيف من (أساتذة الجامعات المصرية والخبراء -شباب المدارس والجامعات - ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة – عدد من طلبة وطالبات الكليات العسكرية وكلية الشرطة – ممثلون عن قادرون باختلاف).

المؤتمر العلمي السنوي بعنوان "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"

وقد دارت نقاشات الندوة على جلستين تضمنت العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بمسألة بناء الشخصية المصرية ومردوداتها الأمنية؛ حيث تناولت (الشرائع السماوية وأثرها في بناء الشخصية المصرية وتعزيز الوعى لدى الشباب - أثر التنوع الحضارى والعولمة فى بناء الشخصية المصرية - الذكاء الاصطناعى وأثره فى تكوين هوية الشخصية المصرية - دور الثقافة العامة والإعلام والفن والإعلام الأمنى فى بناء الشخصية المصرية - دور المؤسسات التعليمية والتعليم الجامعى فى بناء الشخصية فى ضوء إستشراف المستقبل فى الجمهورية الجديدة - تأثير العقيدة العسكرية فى بناء الشخصية المصرية - الوعى القانونى وأثره فى الارتقاء بالشخصية المصرية - دور الإصلاح والتأهيل العقابى في بناء شخصية المفرج عنهم).

النتائج والتوصيات

واختتمت فعاليات الندوة وبعرض ما أسفرت عنه النقاشات من نتائج وتوصيات كان أبرزها التأكيد على أهمية الاستقرار الأسرى والتنشئة السليمة كركائز أساسية فى بناء شخصية سوية قادرة على التفاعل الإيجابى مع المجتمع وتدعيم الأمن، وأن بناء الشخصية المصرية المتكاملة يبدأ من غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية منذ الصغر من خلال الأسرة والتعليم ووسائل الإعلام، وأهمية تعزيز مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كافة من خلال برامج تعليمية وتثقيفية تبرز رموز التاريخ والحضارة المصرية ودور المواطن فى حماية أمن الوطن، والدعوة لإدماج مفردات بناء الشخصية المصرية فى المناهج الدراسية بشكل تدريجى مع التركيز على محاور الشخصية الوطنية المأمول العمل على اكتمالها.