هيئة الرقابة النووية تُطلق أولى ندواتها التوعوية بآليات مبتكرة للأطفال

في إطار حرص الرقابة النووية والإشعاعية على نشر الوعي، ببناء ثقافة أمان لدى الأطفال، وتعزيز المعرفة لديهم بالدور الرقابي والتنظيمي في مجال الأنشطة النووية والإشعاعية، نُظمت ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة فرع الزيتون بالقاهرة، وذلك بحضور شيماء الألفي، مدير الفرع، و مصطفى تهامي، نائب مدير الفرع، ومسئولي الأنشطة بالمكتبة، وبمشاركة نحو ٥٠ طالبًا من طلاب مدرسة السيدة خديجة بمرحلتيها الإعدادية والثانوية، وكذلك عدد من أصدقاء ورواد المكتبة.

الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة

هذا وعرضت الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، شرح مبسط لمحتوى الندوة توعوية، وذلك بمشاركة فريق متخصص في تقديم محتوى قصصي للأطفال، تناولت من خلاله الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى تاريخ نشأة البرنامج النووي المصري، وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الآمن للطاقة النووية.

وقد شارك في الندوة من جانب الهيئة، رامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة، والأستاذ محمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة. كما شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين طرحوا عددًا من الأسئلة المتميزة والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يعكس تنامي اهتمام النشء بهذه القضايا الحيوية.

من الجدير بالذكر أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تُنظمها الهيئة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة لنشر ثقافة الأمان والأمن النووي والإشعاعي، وذلك في إطار التنسيق المتبادل بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.