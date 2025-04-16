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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو اعتلاء سيارة الجزيرة الوسطى للطريق في الجيزة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخص بقيادة سيارته الملاكى واعتلاء الجزيرة الوسطى للطريق.. وضبط مرتكب الواقعة.
 
 

ضبط المتهم بفيديو اعتلاء سيارة الجزيرة الوسطى للطريق في الجيزة 

 

فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بتصوير نفسه أثناء قيادته سيارته الملاكى واعتلائه الجزيرة الوسطى "أعلى الرصيف" إلى الطريق البطىء "الخدمات" بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بالجيزة).. وتبين انتهاء رخصة التسيير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارة حيال السيارة وقائدها.

 

رابط الفيديو 


https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1317809142655541

ضبط المتهم وإعتلاء الجزيرة الوسطى للطريق الجيزة