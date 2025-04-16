اجتماع لوزير الشباب بشأن اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا؛ بحضور لواء طبيب محمد سعد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والعميد محمد بدوي رئيس المعمل المصري للكشف عن المنشطات.

الاعتماد النهائي للمعمل المصري للمنشطات

تناول الاجتماع، مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائي للمعمل المصري للمنشطات، واستعراض وتوضيح المعوقات والصعوبات.

تعزيز الرقابة على تعاطي المنشطات

أشار وزير الرياضة إلى أن اعتماد المعمل المصري سيعد خطوة محورية في تعزيز الرقابة على تعاطي المنشطات بين الرياضيين، في إطار اهتمام الدولة المصرية بضمان نزاهة المنافسات الرياضية.

وقال صبحي: "نعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في مكافحة المنشطات والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع المنظمة المصرية؛ ونسعى لتذليل كل العقبات وتوفير كل سبل الدعم لضمان الحصول على الاعتماد النهائي للمعمل وفقًا للمواصفات العالمية، مما سيسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية".

كما حضر اللقاء، الدكتور زكريا الخياط رئيس قسم (l.c) بالمعهد القومي للبحوث، الدكتورة أماني عبدالغني رئيس قسم الجودة بطب عين شمس، الدكتورة شيماء التسبيتي المدير الفني لمعمل الكشف عن المخدرات بالمعهد القومي للبحوث، الدكتورة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.