كأس عاصمة مصر.. التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الاتحاد السكندري التي تقام بعد قليل، على ملعب هيئة قناة السويس، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد نصر – محمد خطاري.

خط الوسط: محمد وجدي – عبدالرحمن الدح – محمد عبدالسميع – محمد بيومي – عمر القط.

خط الهجوم: حسن صابر.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، عبد الله فوزي، علاء مارسيلو، محمد كريم.

خط الوسط: أحمد الشيمي، ناصر ناصر، فيليب، ناسيمنتو.

خط الهجوم: فان ديرك، عبد الغني محمد، أدهم علاء.

موقف الإسماعيلي والاتحاد في كأس عاصمة مصر

ويسعى فريق الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد على أمل خسارة بيراميدز وفي الوقت ذاته تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

ويتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.