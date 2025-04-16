تفاصيل إخلاء سبيل خالد يوسف في بلاغ هالة صدقي بالسب والقذف

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية اليوم، بإخلاء سبيل المخرج خالد يوسف، على ذمة التحقيق معه في اتهامه بسب الفنانة هالة صدقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من سرايا النيابة.

إخلاء سبيل خالد يوسف



حضر خالد يوسف الي نيابة وسط القاهرة الكلية في العاشرة صباحًا بصحبة اثنين من المحاميين للمثول أمام النيابة، للتحقيق معه في اتهامه بسب الفنانة هالة صدقي، وواجهت النيابة المخرج خلال جلسة التحقيق التي امتدت حتى الساعة الثالثة عصر اليوم، بالمنشور الذى قام بنشره عبر صفحته الشخصية، وأنكر الواقعة.

وأشار إلى أنه قد سبق وتوجه وزوجته ببلاغ يتهمها فيه بالسب والتشهير على خلفية قضية اتهامهم المخرج عمر زهران بالسرقة.

اتهام خالد يوسف بالسب

وكانت قد تقدمت النجمة هالة صدقي ببلاغ تتهم فيه المخرج خالد يوسف بالسب والقذف والتشهير بها، وحضرت الي نيابة وسط القاهرة الكلية، رمضان الماضي لسماع أقوالها حول الواقعة.



اتهامات وبلاغات متبادلة

كانت قد أخلت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قبل وقت سابق سبيل الفنانة هالة صدقي بعد التحقيق معه في البلاغ المقدم من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف، ويتهمها فيه بالسب والقذف والشهادة الزور في قضية المخرج عمر زهران.



مستجدات قضية عمر زهران



وأخلت نيابة جنوب الجيزة الكلية، سبيل المخرج عمر زهران بضمان محل إقامته، في اتهامه بقضية خيانة الأمانة من قِبل شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بشأن إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة واضحة؛ حيث لم يُسلم زهران الإيصال لأي طرف، بل قدمه للمحكمة في حافظة مستندات رسمية.