قيود جديدة تنتظر الصحفيين الأمريكيين في مؤتمرات ترامب

طرح البيت الأبيض سياسة إعلامية جديدة تضع قيود صارمة على وصول وكالات الأنباء التي تخدم المنافذ الإعلامية حول العالم، بعد خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة بشأن وصول وكالة أسوشيتد برس إلى الرئاسة بعد أن قضت محكمة بأن البيت الأبيض انتهك حرية التعبير بحظر الوكالة لمعارضتها إعادة تسمية خليج المكسيك الى خليج أمريكا.

سياسة البيت الأبيض الجديد

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، سياسة البيت الأبيض الجديدة ستمنع وكالة أسوشيتد برس وغيرها من وكالات الأنباء من الوصول إلى مؤتمرات ترامب، وغيرها من الفعاليات التي يشارك بها الرئيس، وأثناء وضع سياسة جديدة "للتغطية المشتركة" للمساحات الصغيرة، مثل المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة، قال البيت الأبيض إنه سيمنح السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت حق تحديد من سيتواجد من المنافذ في تلك الأماكن.