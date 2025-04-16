رغم الفوز على سموحة.. الزمالك يودع كأس عاصمة مصر من دور المجموعات

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، رغم تحقيقه فوزًا باهتًا على نظيره سموحة بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، في ختام مباريات دور المجموعات.

فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 1-0، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة سموحة ضد الزمالك

وتمكن المهاجم ناصر منسي من تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح الزمالك في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

ورغم هذا الانتصار، الذي يعتبر الأول لفريق الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد تعادلين وهزيمة أمام بتروجيت، فإنه لم يكن كافيًا لتأهل الفارس الأبيض إلى الدور المقبل من البطولة.

وكان الزمالك بحاجة لتحقيق الفوز على سموحة بفارق هدفين على الأقل، مع انتظار تعادل فريق مودرن سبورت مع الجونة في المباراة التي أقيمت في التوقيت ذاته، وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

الزمالك يودع كأس عاصمة مصر

وبالفعل، انتهت مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي، إلا أن فوز الزمالك بهدف وحيد لم يكن كافيًا لتجاوز فارق الأهداف الذي صب في مصلحة مودرن سبورت.

وبتلك النتائج، تأهل فريق بتروجيت إلى الدور ربع النهائي متصدرًا المجموعة الأولى من مجموعات كأس عاصمة مصر، فيما لحق به فريق مودرن سبورت صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك الذي تجرع مرارة الخروج من البطولة مبكرًا.