ضبط 13 توك توك مخالفًا خلال حملات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة في البحيرة

شنت الوحدات المحلية بمركزي كوم حمادة والمحمودية بمحافظة البحيرة، حملات ميدانية مكثفة استهدفت مركبات التوك توك المخالفة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحقيق الانضباط وضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنصفة للمواطنين، في ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإقليم، بضرورة المتابعة الدقيقة لمنظومة النقل وتشديد الرقابة على الالتزام بالتعريفة الجديدة.

حملات لمتابعة تعريفة الأجرة بمراكز البحيرة

ونفذت الوحدة المحلية بمركز كوم حمادة حملات موسعة بعدد من الشوارع لضبط مركبات التوك توك غير الملتزمة بالتعريفة المحددة، وأسفرت الحملة عن ضبط 13 مركبة مخالفة.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية حملة مماثلة شملت مختلف المدن والمراكز التابعة، وركزت على ضبط المخالفات والتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية استمرار تلك الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة، مشددة على التزام جميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم للتعريفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ويعزز الانضباط في الشارع البحراوي.

محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك.

وأكدت محافظ البحيرة أنه روعي عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

كما أشارت إلى أنه تمت مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة؛ حيث تمت زيادة التعريفة على النحو التالي:

سيارات الأجرة السيرفيس من 4 جنيه لتصبح 4.50 جنيه.

سيارات تاكسي العداد فتح العداد من 9،25 جنيه لتصبح 11جنيه، وكل 1 كم بسعر 1.25 جنيه.

مركبات التوك توك من 5.50 جنيه لتصبح 6 جنيهات.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 4 جنيهات لتصبح 5 جنيهات.

وشددت المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل كل المرافق والخدمات في المحافظة.

كما وجهت المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتم التأكيد على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان التزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر تكليف إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في جميع مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو خطوط السير.

كما أكدت أن مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص الأرقام التالية الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام التالية: