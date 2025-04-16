محافظ بورسعيد يوبخ مسئولي شركة النظافة: "حي شرق به أطنان من القمامة"

وبخ اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مسئولي شركة النظافة، اليوم الأربعاء، بسبب وجود سلبيات عديدة في مستوى أداء الشركة، ما نتج عنه حالة من الاستياء بين المواطنين وشكاوى عديدة من أبناء بورسعيد من الانخفاض الملحوظ في مستوى النظافة بكل أحياء المحافظة منذ التعاقد مع الشركة البريطانية للنظافة.

فيديو.. محافظ بورسعيد لمسئولي شركة النظافة:لم تضعوا صندوق قمامة واحد ولا يوجد جمع منزلي

محافظ بورسعيد لمسئولي شركة النظافة: لم تضعوا صندوق قمامة واحدًا ولا يوجد جمع منزلي

وأكد المحافظ، خلال حديثه مع أحد مسئولي الشركة أثناء جولته على أحياء المحافظة لتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أن الشركة لم تضع صندوق قمامة واحدا في الشوارع، كما لم تستكمل منظومة الجمع المنزلي بكل أحياء بورسعيد.

ورد مسئول الشركة، قائلًا: "الفكرة إن ثقافة الشعب هنا عاوزه توعية، ولن نغير الوضع في يوم وليلة وهناك مناطق نجح بها الجمع المنزلي".

فقاطعه المحافظ، قائلا: "المواطنون يشتكون على الميديا من وجود أطنان من القمامة في حي الشرق - أرقى أحياء بورسعيد - وأنا موجود على أرض الواقع الآن، وهناك قمامة".