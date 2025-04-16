“القومي لثقافة الطفل” يبدأ فعاليات "محفوظ في القلب" بالحديقة الثقافية|صور

نظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب أحمد عبدالعليم، مجموعة من الفعاليات المتنوعة الموجهة للطفل، اليوم 16 أبريل، تحت عنوان "محفوظ في القلب"، وذلك بهدف عزة الهوية المصرية، وذلك بالحديقة الثقافية للطفل.

تضمنت الفعاليات التي بدأت من العاشرة صباحا، افتتاح معرض رسومات عن نجيب محفوظ لخريجي كورسات الرسم، ندوة عن نجيب محفوظ، ورشة حكي للعرائس للفنانة نيرفانا محمد، رسم وتلوين عن نجيب محفوظ، ورشة حكي عن أهم أعمال الأديب الراحل، مجلة حائط، تليون بوستر، مسابقات سين وجيم، عرض الأراجوز، وغيرها.

احتفاليات بجميع المحافظات للاحتفاء بنجيب محفوظ

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أطلقت احتفالية كبرى في جميع محافظات مصر للاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ، لعزة الهوية المصرية، وحددت اليوم ١٦ أبريل لانطلاق الفعاليات.

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