ads
الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

“القومي لثقافة الطفل” يبدأ فعاليات "محفوظ في القلب" بالحديقة الثقافية|صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب أحمد عبدالعليم، مجموعة من الفعاليات المتنوعة الموجهة للطفل، اليوم 16 أبريل، تحت عنوان "محفوظ في القلب"، وذلك بهدف عزة الهوية المصرية، وذلك بالحديقة الثقافية للطفل.
تضمنت الفعاليات التي بدأت من العاشرة صباحا، افتتاح معرض رسومات عن نجيب محفوظ لخريجي كورسات الرسم، ندوة عن نجيب محفوظ، ورشة حكي للعرائس للفنانة نيرفانا محمد، رسم وتلوين عن نجيب محفوظ، ورشة حكي عن أهم أعمال الأديب الراحل، مجلة حائط، تليون بوستر، مسابقات سين وجيم، عرض الأراجوز، وغيرها.

احتفاليات بجميع المحافظات للاحتفاء بنجيب محفوظ

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أطلقت احتفالية كبرى في جميع محافظات مصر للاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ، لعزة الهوية المصرية، وحددت اليوم ١٦ أبريل لانطلاق الفعاليات.

inbound4917440095762896900
inbound4917440095762896900
inbound9117882234813375875
inbound9117882234813375875
inbound8379599533627320216
inbound8379599533627320216
inbound48283100541484388
inbound48283100541484388
inbound6126966406214252819
inbound6126966406214252819
المركز القومي لثقافة الطفل محفوظ فى القلب عزة الهوية المصرية الحديقة الثقافية بالسيدة زينب الكاتب أحمد عبد العليم وزارة الثقافة