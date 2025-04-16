إحالة العاملين بمركز شباب طوسون في الإسكندرية إلى التحقيق

قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إحالة جميع العاملين بمركز شباب طوسون إلى التحقيق، وذلك بعد أن تبين خلال جولتها التفقدية غيابهم التام عن العمل، باستثناء وجود موظفة واحدة من مكلفات الخدمة العامة فقط.

وشددت على أن الوزارة حريصة على فرض الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء داخل مراكز الشباب، بما يضمن تقديم أنشطة متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

جولة تفقدية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجرتها الشريف لمتابعة سير العمل بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة، شملت مراكز: الحرية، الأنفوشي، طوسون، وأبوقير، بالأحياء التابعة للجمرك ووسط والمنتزه. ورافقها خلالها وفد موسع من قيادات المديرية، ضم وكيل المديرية للشباب، ومديري عموم الإدارات، إلى جانب مديري إدارات الطلائع، وإعداد القادة، والعلاقات العامة والإعلام، ومعاوني مدير المديرية.

استهلت الجولة بزيارة مركز شباب الحرية، حيث تفقدت عددًا من المنشآت داخل المركز، من بينها حمام السباحة المُنشأ بنظام حق الانتفاع، وملعب كرة القدم، والمبنى الإداري، وصالة الجيم، وحلبة المصارعة، مشيدة بمستوى التنظيم والنظافة، والتزام العاملين.

جولة بمركز شباب الأنفوشي

ثم توجهت إلى مركز شباب الأنفوشي، وتفقدت الملاعب المختلفة، والمبنى الإداري، ومحطة الطاقة الشمسية التي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي، في إطار توجه الدولة نحو استخدام الطاقة المتجددة. كما شملت الزيارة حديقة الأطفال من ذوي الهمم التي أُنشئت بالتعاون مع نادي الروتاري، والمراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وفي مدينة أبوقير، قامت الشريف بزيارة تنسيقية للمدينة الشبابية لبحث سبل تنفيذ فعاليات خلال الفترة المقبلة، وتفقدت منطقة الألعاب الترفيهية والملاعب، ثم زارت مركز شباب أبو قير، برفقة مدير المدينة الشبابية، حيث تفقدا الملاعب والمبنى الإداري، وأكدت ضرورة الإسراع في الانتهاء من ضوابط الرعاية الصحية لأعضاء المركز.

وفي ختام جولتها، أعربت الشريف عن تقديرها للمستوى المتميز الذي ظهرت به مراكز شباب الأنفوشي، الحرية، وأبوقير، ووجهت الشكر للعاملين بها على جهودهم الملموسة في تقديم خدمات فعالة وبيئة مناسبة للشباب والنشء.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة لمراكز الشباب، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الفعاليات والمشروعات القومية، وكذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.