كأس عاصمة مصر.. تشكيل بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

أعلن الجهاز الفني لفريق شباب نادي ييراميدز، التشكيل التي سيخوض مباراة حرس الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحل فريق شباب بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في السابعة من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: يوسف صحاري - حسن هشام - مروان عصام - عمر معلول

خط الوسط: عمر عبدالعظيم - زياد شاكر - يوسف علي - علي حمودة - أحمد زهدي

خط الهجوم: هاشم شعبان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد سعيد - أحمد محمود - أدهم نبيل - يوسف شيكا - حسن طارق - أحمد فكري - بلال مؤمن - خالد حاتم.

كأس عاصمة مصر

أعلن نادي ييراميدز القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

يحل فريق شباب بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة ييراميدز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد ميهوب - زياد هيثم - حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان.