"مملكة الحواديت" كامل العدد بمسرح متروبول.. صور

يواصل البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج هشام عطوة، تقديم العرض المسرحى "مملكة الحواديت" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي.

نجاح ملحوظ وإقبال جماهيري كبير

وقد شهد العرض المسرحى "مملكة الحواديت" نجاحا ملحوظا وإقبالا جماهيريا كبيرا من أول ليلة افتتاحه فى أيام عيد الفطر الماضي، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد كل أيام العرض.

"مملكة الحواديت" من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، ومن بطولة كل من: مها أحمد، وائل عوني، وفاء عبدالله، إيهاب ناصر، وريم طارق، شهد حمدي، كنزي عزت، ومهاب شريف، أحمد مهاب، يوسف هادي، الطفل يوسف وليد، الطفلة زينة مصطفى،موسيقى وألحان وائل عوض، غناء فريق غني، ديكور هبة عبد الحميد، ملابس إيمان الشيخ، إضاءة محمد عبد المحسن، مكياج روبي مهاب، استعراضات علي جيمي، مخرج منفذ إبراهيم الزهيري.

يأتي عرض "مملكة الحواديت" ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥، وخطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح بقيادة المخرج خالد جلال.