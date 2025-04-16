انطلاق الندوة الفكرية الدولية للترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية

انطلقت، منذ قليل، الندوة الفكرية للترينالى مصر الدولي السادس للطبعة الفنية، تحت عنوان "رؤية لأعضاء لجنة التحكيم الدولية".



المشاركون في الندوة

يشارك في الندوة أعضاء لجنة التحكيم غير المصريين:

أ.د. أليسندرا أنجليني – إيطاليا

الناقد راجيش بونج – المملكة المتحدة

أ.د. مارتا آنا راتشيك – بولندا

بالإضافة إلى: أ.د. أحمد رجب صقر

ويدير الجلسة: أ.د. وليد قانوش – رئيس اللجنة العليا للترينالي.

قراءة فن الطبعة

تهدف الندوة النقدية الدولية لفتح أفقًا جديدًا في قراءة فن الطبعة، وتطرح تساؤلات جمالية وفكرية حول موقعه في العالم المعاصر.

يشار إلى أن تم انطلاق حفل توزيع الجوائز الخاصة بالدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية، اليوم الأربعاء 16 إبريل2025 في تمام الساعة الرابعة مساءً بمتحف الفن المصري الحديث ساحة دار الأوبرا.

جوائز الترينالي



وتتوزع جوائز الترينالي إلى 13 جائزة، منها ثلاث جوائز مالية (أولى - ثانية - ثالثة) فضلًا عن 10 جوائز شرفية، كما سيتم خلال الأمسية تكريم سبعة من كبار الحفارين المصريين هم الفنانين: مجدي قناوي، مجدي عبدالعزيز، مدحت نصر، عوض الشيمي، عبدالوهاب عبدالمحسن، صلاح المليجي، حمدي أبوالمعاطي، كما سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار. بجانب القوميسير العام الدكتور وائل عبدالصبور، وقوميسير الجناح المصري الدكتور هاني الأشقر، والدكتورة عزة أبوالسعود، رئيس الندوة الدولية وعضو اللجنة العليا.



٢٣٢ فنانًا من ٣٥ دولة



ويشارك في هذه الدورة المرتقبة والتي تعود بالترينالي إلى أجندة مصر من الفعاليات الفنية الدولية بعد غياب 19 عامًا، 232 فنانًا من 35 دولة يعرضون 413 عملًا يستمر عرضها لمدة شهر بقصر الفنون.