وزير الشباب يلتقي عددًا من النواب لبحث الملفات المشتركة وتلبية المتطلبات الجماهيرية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا من السادة أعضاء مجلس النواب، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية وبحث سبل دعم المنظومة الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.

جاء اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب للاستماع إلى مطالبهم والتنسيق حول تنفيذها على أرض الواقع.

مناقشة عدد من الملفات

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة، على رأسها تطوير مراكز الشباب، ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في القرى والمراكز، فضلًا عن طرح رؤى النواب بشأن تحسين الخدمات المقدمة للشباب.

تنفيذ المبادرات الرئاسية

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وكذلك المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين، مشيدًا بدور النواب في نقل احتياجات دوائرهم والمساهمة في تطوير المنظومة الشبابية والرياضية.

كما وجه بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ المقترحات التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء، والتواصل المستمر مع النواب لضمان سرعة الاستجابة لكل المتطلبات.