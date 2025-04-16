بعد تداول الفيديو على فيسبوك.. ضبط طفل لقيادته سيارة برعونة في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طفل ووالده، لقيام الأول بقيادة سيارة الثاني وتعريض حياته والمواطنين للخطر بمنطقة بولاق الدكرور، عقب تداول فيديو الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تدخل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله طفل يقود سيارة ويعرض حياته والمواطنين للخطر، وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن الفيديو تم تصويره بمنطقة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط الطفل ووالده.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.