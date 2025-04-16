سعر الذهب اليوم 16 إبريل 2025

ارتفع سعر جرام الذهب نحو 115 جنيهًا في ختام تعاملات الأربعاء الموافق 16 إبريل 2025، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

عيار 24

وسجل عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5394 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء.

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 4944 جنيهًا للبيع و4965 جنيهًا للشراء.

عيار 21

ووصل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 4720 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط نحو 4045 جنيها للبيع و4062 جنيها للشراء

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3146 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه عيار 24

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.76 ألف جنيه للبيع و37.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3311 دولارًا للبيع و3312 دولارًا للشراء

سعر المصنعية

وفقًا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب على أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيهًا بما لا يجاوز 200 جنيه بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقًا لمحللين وخبراء، مخزنًا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.