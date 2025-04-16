وزير الخارجية الإيراني يجري زيارة رسمية إلى روسيا غدًا

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، غدًا الخميس.

وقال جلالي في منشور على حسابه على منصة "إكس" "استمرارا للاتصالات رفيعة المستوى بين إيران وروسيا، يصل عراقجي إلى موسكو غدا في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس"، وفقا لوكالة أنباء /تاس الروسية.

ووفقًا للسفير الإيراني، يتضمن جدول أعمال عراقجي "محادثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والتفاعل على الساحة الدولية".

وأعلن عراقجي، في وقت سابق اعتزامه نقل رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.