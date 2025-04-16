الرسوم الجمركية ومخاوف الركود تلقي بظلالها على أرباح وسائل الإعلام الأمريكية

قدم محللو وول ستريت رؤية قاتمة للربع الأول من العام لمعظم هوليوود، محذرين من أن عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن خطط التعريفات الجمركية غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب قوض ثقة المستهلكين وزاد المخاوف من الركود.



وقالوا إن التهديد بالتباطؤ الاقتصادي من شأنه أن يؤثر سلبًا على الصناعة التي تعتمد على الإنفاق التقديري، مما يضغط على مبيعات الإعلانات التليفزيونية وحضور المتنزهات الترفيهية، ويحفز إلغاء خدمات البث.

الركود أدى إلى خسارة 45 مليار دولار من الإنفاق الإعلاني



ويقدر محللو شركة موفيت ناثانسون أن الركود قد يؤدي إلى خسارة 45 مليار دولار من الإنفاق الإعلاني هذا العام، ويخاطر بتحول ميزانيات الإعلان بشكل دائم بعيدًا عن التلفزيون التقليدي إلى بدائل مثل خدمات البث أو المنصات الرقمية.



من المتوقع أن تُعلن نتفليكس، التي تُهيمن على سوق بث الفيديو بقاعدة مشتركين عالمية تتجاوز 300 مليون مشترك، عن ارتفاع ربحية السهم بأكثر من 8% مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لتقديرات مجموعة بورصة لندن. ومن المرجح أن ترتفع الإيرادات بأكثر من 12% لتصل إلى 10.5 مليار دولار، ما يعكس نموًا في جميع المناطق.



قد يدفع التباطؤ الاقتصادي مشتركي البث إلى تخفيض اشتراكاتهم إلى باقات أقل تكلفة، أو إلغاء اشتراكاتهم كليًا. لكن من غير المرجح أن تشهد نتفليكس "موجة من العزوف" نظرًا لمكانتها السوقية القوية وشعبية محتواها، وفقًا لجيسيكا ريف إيرليتش، محللة الإعلام في بنك أوف أمريكا، مع أن بعض المشتركين المهتمين بالتكلفة قد يتجهون إلى باقة أرخص. وقد أقبل المستهلكون على باقة نتفليكس المدعومة بالإعلانات منذ إطلاقها أواخر عام ٢٠٢٢.

التباطؤ الاقتصادي يجبر المسوقين إلى خفض الإنفاق



خدمات البث الأخرى، مثل Apple TV+ (AAPL.O)، يفتح علامة تبويب جديدة أو ربما لا يكون برنامج Peacock التابع لشبكة NBC محظوظًا بنفس القدر.



وقد يدفع التباطؤ الاقتصادي المسوقين إلى خفض الإنفاق على الإعلانات التليفزيونية، تحسبًا لانخفاض الطلب، مما يؤثر سلبًا على شركات الإعلام بما في ذلك شركة وارنر براذرز ديسكفري، التي استمدت أكثر من خمسة إيراداتها من الإعلانات في عام 2024.



يمثل الإعلان أيضًا جزءًا كبيرًا من الإيرادات لشركة Meta (META.O) الشركة الأم لفيسبوك، يفتح علامة تبويب جديدة، سناب (SNAP.N)، يفتح علامة تبويب جديدةوالشركة الأم لشركة جوجل Alphabet (GOOGL.O)، يفتح علامة تبويب جديدة.



من المرجح أن تحقق بعض الشركات أداءً أفضل من غيرها في فترات الركود. وصرح روس بينيس، محلل eMarketer، بأن الإعلانات على محركات البحث تميل إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات عدم اليقين، لأنها تجذب المستهلكين الراغبين في الشراء.

جذب المستهلكين الراغبين في الشراء



وقال بينيس إن الرسوم الجمركية المتصاعدة على الواردات الصينية قد تؤثر على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك، والتي تعتمد بشكل كبير على دولارات الإعلانات من شركات التجارة الإلكترونية الصينية مثل تيمو وشين.

انخفض متوسط ​​إنفاق تيمو اليومي على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسناب وإكس ويوتيوب بنسبة 31% في الأسبوعين الماضيين، مقارنةً بالأيام الثلاثين السابقة، وفقًا لشركة سينسور تاور لتحليلات السوق. وانخفض متوسط ​​إنفاق شين اليومي على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية بنسبة 19% خلال تلك الفترة.

شركة والت ديزني (DIS.N)، يفتح علامة تبويب جديدةقد تواجه شركة ديزني تأثيرًا مزدوجًا من التباطؤ الاقتصادي، والذي سيؤثر سلبًا على قطاعي الإعلان والمتنزهات الترفيهية. وقد ساهمت وحدة التجارب التابعة للشركة، والتي تشمل المتنزهات الترفيهية والسفن السياحية والمنتجات الاستهلاكية، بأكثر من 60% من إيراداتها التشغيلية في الربع الأخير. ووفقًا لتوقعات موفيت ناثانسون، قد يؤدي الركود إلى انخفاض إيرادات المتنزهات الترفيهية المحلية والدولية التابعة لشركة ديزني بمقدار 3 مليارات دولار في عام 2025.

قد تعمل زيارة Epic Universe، وهي توسعة بقيمة 7 مليارات دولار لمنتجع Universal Orlando Resort الذي سيفتتح في 22 مايو، على تخفيف تأثير التباطؤ الاقتصادي، مما يساعد شركة Comcast (CMCSA.O) على تقليل تأثير التباطؤ الاقتصادي.

تقليل تأثير التباطؤ الاقتصادي



وانخفضت مبيعات تذاكر الأفلام في أمريكا الشمالية أيضًا بنسبة 12% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لشركة كومسكور.

قال مايكل أوليري، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "سينما يونايتد" التجارية، في مقابلة: "نحن قطاع يزدهر بفضل دخل الأفراد التقديري. سيأخذون دخلهم التقديري ويذهبون إلى السينما". وأضاف: "عندما يسود عدم اليقين الأسواق الاقتصادية.. يميل الناس إلى عدم استخدام هذا الدخل التقديري بالقدر الذي اعتادوا عليه".

قال جون ميلر، المدير التنفيذي المخضرم في قطاع الإعلام، إن عدم اليقين بشأن إمكانية توزيع فيلم في أسواق رئيسية مثل الصين يُصعّب على الاستوديوهات تبرير إنفاق مئات الملايين من الدولارات على فيلم سينمائي ضخم. وأعلنت الصين الأسبوع الماضي أنها ستقيد استيراد أفلام هوليوود ردًا على الرسوم الجمركية.