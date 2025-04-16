كاليفورنيا تعتزم رفع دعوى قضائية ضد ترامب لوقف الرسوم الجمركية

قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن الولاية سترفع دعوى قضائية تطعن في سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية عالمية شاملة، محذرًا من أنها تسببت في "ضرر فوري لا يمكن إصلاحه".

وذكرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية أن الدعوى ستدفع بأن استخدام ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين وفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات أمر غير قانوني، وأنه لا يتعين على ترامب فرض تعريفات بموجب هذا القانون بدون الحصول على موافقة من الكونجرس، كما ستنفي وجود حالة طوارئ وطنية.

وبحسب المجلة الأمريكية، يسمح هذا القانون للرئيس بتجميد المعاملات ومنعها ردًا على التهديدات الأجنبية.

وأضاف نيوسوم في بيان أن "الرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها ترامب تعمل على إحداث فوضى لدى العائلات في كاليفورنيا والشركات واقتصادنا في الولاية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتهديد الوظائف".

وأكد حاكم كاليفورنيا أن الولاية تدافع عن العائلات الأمريكية التي لا تستطيع تحمل استمرار هذه الفوضى، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية أدت إلى أضرار بمليارات الدولارات في كاليفورنيا، صاحبة أكبر اقتصاد بين الولايات الأمريكية.