ينطلق اليوم فيلم المغامرة العائلي المنتظر Moon the Panda في صالات السينما، من إخراج جيل دو مايستر، الذي عُرف بأعماله المؤثرة التي تمزج بين الطبيعة والدراما الإنسانية مثل Mia and the White Lion، وتتولى شركة فور ستار فيلمز مهام توزيع الفيلم.

يروي الفيلم قصة "تيان"، فتى يبلغ من العمر 12 عامًا، يُرسل إلى منزل جدته في جبال الصين البعيدة بسبب تدني درجاته المدرسية. وبين الطبيعة الغامضة والمناظر الخلابة، يلتقي تيان بدب باندا بري يُطلق عليه اسم "مون"، لتبدأ بينهما صداقة استثنائية تغيّر مجرى حياته وحياة أسرته. من خلال رحلة مليئة بالشغف، يتناول الفيلم قضايا الطفولة، والعلاقة العميقة بين الإنسان والحيوان، وأهمية الحفاظ على الطبيعة في إطار درامي وشاعري مناسب لجميع الأعمار.

فيلم Moon the Panda في دور العرض المصرية

يضم الفيلم في بطولته ألكسندرا لامي، وسيلفيا تشانغ، ويي ليو، ويستغرق عرضه 100 دقيقة من المشاعر المتدفقة والمغامرات الساحرة. Moon the Panda ليس مجرد فيلم للأطفال، بل تجربة إنسانية بصريّة عميقة تأسر الكبار قبل الصغار، وتُثبت مرة أخرى أن السينما يمكن أن تكون وسيلة لزرع قيم الصداقة، واللطف، والتواصل مع الطبيعة.

يأتي هذا العمل الجديد ليقدّم قصة ملهمة تجمع بين الخيال، العاطفة، والمغامرة في تجربة سينمائية تخاطب جميع أفراد العائلة.