الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف حقيقة مقاطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت الادعاء بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالمنيا.

في إطار كشف حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على حساب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعليقًا صوتيًا يدعى بنشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا.

مشاجرة حدثت بإحدى الدول العربية



بالفحص تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها تعود إلى واقعة مشاجرة حدثت بإحدى الدول العربية خلال شهر مارس الماضى، وأن الأجهزة الأمنية بتلك الدولة قامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تم تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عامل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).. وبمواجهته أقر بتحصله عليها من مواقع التواصل الاجتماعى والتعليق عليها بصوته والادعاء بأن الواقعة حدثت بنطاق محافظة المنيا على غير الحقيقة لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1722115338680580



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