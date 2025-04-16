صحة مطروح تقدم 1375 خدمة طبية بقافلة علاجية مجانية في قرية المثاني

قال الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إن إدارة القوافل العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية علاجية مجانية خلال اليومين الماضيين بقرية المثاني التابعة للإدارة الصحية بمركز النجيلة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين.

مدير صحة مطروح: تم فحص المواطنين وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية المثاني

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة قدمت 1375 خدمة طبية خلال اليومين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 578 مواطنًا، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان لعدد 578 منتفعا، مشيرًا إلى أن القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - والنساء والتوليد - الأسنان"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

مدير صحة مطروح: تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد 29 منتفعا من مواطني قرية المثانى

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لـ29 منتفعًا، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ190 مواطنا، مشيرًا إلى أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، مؤكدًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية في كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم.