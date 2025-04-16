جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة تمريضية توعوية في أبوتشت

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة تمريضية توعوية بقرية بخانس بأبوتشت، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان ) و بالتعاون مع محافظة قنا وبحضور الدكتور على الدين أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب وجمال فندى مدير إدارة خدمة المجتمع بالجامعة وغادة شحاتة وولاء عماد المعيدات بكلية التمريض.

توعية المواطنين بأهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان القافلة قامت بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان ) والخدمات الصحية والتنموية التي تقدمها الدولة من تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة في تحسين الخصائص السكانية للوصول للتنمية المجتمعية التي لها مردود إيجابي للفرد والمجتمع.

الصحة الانجابية وتنظيم النسل

وتطرقت الندوة لكيفية الوصول لمعدل عالي للصحة الإنجابية عن طريق تنظيم النسل بطرق علمية وأهمية الحفاظ على صحة الأم والطفل وتنظيم معدل الإنجاب كما تم التوعية بأهمية التعايش مع الأمراض المزمنة ومضاعفاتها كالضغط والسكر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة قامت بعمل التحاليل وقياس الضغط للعديد من الحالات على هامش القافلة الطبية البشرية.