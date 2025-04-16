التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الجونة ومودرن بكأس عاصمة مصر

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين فريقي الجونة ومودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم محاولاتهما لإحراز اهداف كل في شباك الآخر.

تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

وفي خط الدفاع: أحمد عبدالرسول – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا – اليو جاتا.

وفي خط الوسط: حافظ إبراهيم – بلال السيد – أحمد رضا – أرنو راندرياتنيناينا – اوجو صامويل.

وفي خط الهجوم: مروان محسن.

تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبدالرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

استقرت لجنة الحكام اختيار حكام مباراة الجونة × مودرن سبورت كالتالي: محمد عادل (حكمًا للساحة)، محمود عامر وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، حسني سلطان (حكمًا رابعًا)، مصطفى الشهدي وعمرو عابدين (تقنية الفيديو).

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر، على أنه في حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.