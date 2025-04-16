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الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على السعة الكاملة أمام صن داونز

شعار الأهلي
شعار الأهلي
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وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 نادي القرن الأفريقي يواجه فريق صن داونز

ويستعد نادي القرن الأفريقي لمواجهة فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، مساء الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

 كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز، خاصًة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.

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