جامعة أسيوط تستضيف فعاليات المؤتمر الثامن لجمعية الصعيد للتغذية العلاجية

انطلقت اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل، فعاليات المؤتمر الثامن لجمعية الصعيد للتغذية العلاجية والميتابولزم، وذلك بالتعاون مع رابطة أطباء التغذية العلاجية بأسيوط، وتحت إشراف الدكتور أسامة العشير، رئيس وحدة التغذية العلاجية بمستشفى الأطفال الجامعي، ورئيس الجمعية، ورئيس المؤتمر، والدكتور مدحت العربي، نائب رئيس الجمعية، ونائب رئيس المؤتمر.

فعاليات المؤتمر الثامن لجمعية الصعيد للتغذية العلاجية

وشهد الافتتاح حضورًا مميزًا ضم الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن عبداللطيف، النائب السابق لرئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتورة أماني عمر، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحمن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى جانب نخبة من رؤساء الأقسام، ورواد وأساتذة الطب من مختلف الجامعات المصرية والعربية، والمعاهد القومية للبحوث في العديد من التخصصات ذات الصلة.

المنشاوي: الجامعة تحرص على استضافة الفعاليات العلمية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تحرص على استضافة الفعاليات العلمية التي تسهم في تطوير التعليم الأكاديمي والبحث العلمي، خاصة في القطاع الطبي، مشيدًا بمستوى المؤتمر الذي يضم 23 ورشة عمل متخصصة تغطي أحدث المستجدات في مجالات التغذية العلاجية.

وأوضح أن هذه المجالات تحظى باهتمام الدولة، حيث يتم توجيه الجهود الوطنية والمبادرات الرئاسية لمواجهتها، مثل السمنة، وقصر القامة، والأنيميا، والسكري من النوعين الأول والثاني، وأمراض الغدد الصماء لدى الأطفال والبالغين.

أهمية التوعية بالتغذية السليمة لدى الأطفال

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى على أهمية التوعية بالتغذية السليمة لدى الأطفال والبالغين، نظرًا لدورها في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، مشيدًا بالإمكانات العلمية والبشرية التي تمتلكها الجامعة، والتي تؤهلها للريادة في مجال التغذية العلاجية وعلاج أمراض التمثيل الغذائي.

كما أعربت الدكتورة أماني عمر عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من أساتذة وأطباء التغذية العلاجية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وأشادت بدبلومة التغذية العلاجية التي تبنتها كلية الطب بجامعة أسيوط، مؤكدة أن خريجيها يحققون تأثيرًا ملموسًا في تحسين جودة الخدمات الطبية داخل مستشفيات المحافظة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقدم الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، الشكر لوحدة التغذية العلاجية بقسم الأطفال، ولإدارة الجمعية، لدورهم في رفع الوعي بأهمية هذا التخصص، مؤكدًا على تزايد التعاون بين أطباء التخصصات المختلفة وأطباء التغذية العلاجية لتحقيق أفضل نتائج في علاج المرضى.

وفي كلمته، عبّر الدكتور أسامة العشير عن امتنانه لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر من داعمين ومشاركين، مثمنًا احتضان جامعة أسيوط لهذا الحدث العلمي في رحابها كمنارة للعلم والثقافة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكرم خلال فعالياته عددًا من قيادات الجامعة، وكلية الطب، والروابط والجمعيات الطبية المشاركة، إضافة إلى رواد الطب في الجامعات والمعاهد المشاركة.

فعاليات المؤتمر تقام في جامعة أسيوط يومي 16 و17 أبريل

وأوضح الدكتور مدحت العربي، أن فعاليات المؤتمر تقام في جامعة أسيوط يومي 16 و17 أبريل، على أن تستكمل في مدينة الغردقة خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات التغذية العلاجية، والسكري لدى الأطفال والبالغين، وطب الأطفال، والصحة العامة، والأمراض الجلدية، وجراحات التجميل، من مصر، والإمارات، وبلجيكا.