وفاة مأساوية.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني بالعجوزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل واقعة مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني بمنطقة العجوزة، أن الطفلة اختل توازنها ولا شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط طفلة من الطابق الثاني بالعجوزة

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من الطابق الثاني بدائرة القسم.

اختل توازنها

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني ولقيت مصرعها، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.