رئيس جامعة طنطا: نمتلك أصول ضخمة ونسعى لتعظيم الاستفادة منها

اجتمع الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم مع ممثلي الكيانات الاقتصادية والصناعية من رعاة المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية ICASGE'25 في نسخته السادسة، والذي ينظمه قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات المصرية والأجنبية المشاركين، والمنعقد على مدار 4 أيام بمدينة الغردقة، وذلك لمناقشة الفرص المتاحة للتعاون في مجالات التدريب والتوظيف.

الجامعة تستهدف بناء شبكات تشاركية استثمارية

قدم الدكتور محمد حسين شكره للكيانات الاقتصادية والصناعية من رعاة المؤتمر شركاء نجاح مع المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن الجامعة تستهدف بناء شبكات تشاركية استثمارية مع الكيانات الاقتصادية والصناعية، من خلال انشاء مراكز لدعم التوظيف بعضوية رجال الاقتصاد والصناعة ومسئولين أكاديميين من الجامعة لمراجعة اللوائح الدراسية ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل بجانب الدور الهام الذي تؤديه مراكز التطوير المهني لتحقيق التنافسية لخريجي كليات وبرامج جامعة طنطا.

الارتقاء بالتصنيفات الدولية وتحسين السمعة التوظيفية للجامعة

أضاف رئيس الجامعة أن مسؤولية الارتقاء بالتصنيفات الدولية وتحسين السمعة التوظيفية للجامعة، تعد مسئولية مشتركة مع الكيانات الاقتصادية والصناعية، و تعمل الجامعة من خلال مؤتمراتها على تطوير البحث العلمي في مختلف التخصصات، وتحقيق تواجد قوي للعلماء والباحثين الأجانب وعقد اتفاقيات تعاون في المجالات التعليمية والبحثية دولية وتحسين سمعتنا الاكاديمية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية على المستوى الاقليمي بما يحقق أقصى فعالية للموارد المادية والبشرية والتحالف من منظور تكاملي بين القطاعات التعليمية والصناعية يسهم في تعزيز المخرجات التنموية المستهدفة على المستوى القومي، موجها الشكر للدكتور عماد عتمان رئيس المؤتمر والدكتور مروان شاهين نائب رئيس المؤتمر لجهودهم في التنظيم الفعال وتحقيق هذه المشاركة القوية للكيانات الاقتصادية والصناعية بالمؤتمر، مشيرا إلى أن جامعة طنطا تمتلك أصول ضخمة ونسعى لتعظيم الاستفادة منها.

ومن جانبهم أكد اصحاب وممثلي الكيانات الاقتصادية خلال المناقشات عن الفرص المتاحة للتعاون في مجالات التدريب والتوظيف، مع تحقيق تكامل مؤسسي بين الكيانات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا ونائب رئيس المؤتمر والدكتور تامر الكورانى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية.