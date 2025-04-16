البيت الأبيض: التعريفات الجمركية المفروضة على الصين تصل نسبتها إلى 245%

أعلن البيت الأبيض، أنّ التعريفات الجمركية المفروضة على الصين تصل نسبتها إلى 245% على بعض السلع نتيجة للإجراءات الانتقامية الصينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر البيت الأبيض، أنّ الصين أوقفت صادرات 6 معادن نادرة لتعطيل إمدادات المكونات المركزية لمصنعي السيارات والطائرات في جميع أنحاء العالم.