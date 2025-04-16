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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الأبيض: التعريفات الجمركية المفروضة على الصين تصل نسبتها إلى 245%

التعريفات الجمركية
التعريفات الجمركية
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أعلن البيت الأبيض، أنّ التعريفات الجمركية المفروضة على الصين تصل نسبتها إلى 245% على بعض السلع نتيجة للإجراءات الانتقامية الصينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكر البيت الأبيض، أنّ الصين أوقفت صادرات 6 معادن نادرة لتعطيل إمدادات المكونات المركزية لمصنعي السيارات والطائرات في جميع أنحاء العالم.

البيت الأبيض التعريفات الجمركية الصين