أهم أخبار الإمارات اليوم

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الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور بمناسبة إعادة انتخابه

بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الأربعاء.

كما بعث نائب الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب الرئيس الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نوبوا.

فريق إماراتي يفوز بالمركز الثاني عالميا في مسابقة بالصين

فاز فريق طلابي من الجامعات الإماراتية، بالمركز الثاني في المسابقة العالمية “Huawei Tech4Good 2025”، والتي أُقيمت في مدينة شينزن الصينية، متأهلا ضمن أفضل 12 فريقا على مستوى العالم، وذلك عن مشروع مبتكر لتطوير جهاز يساعد مرضى السكتة الدماغية في استعادة حركة اليد وتحقيق الاستقلالية في حياتهم اليومية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية، اليوم الأربعاء.

وضم الفريق سبعة طلاب وطالبات هم سلطان السماج، ومريم الضنحاني، ومنى القيضي، وفاطمة الحمامي، وحمد المرزوقي، وعلي زينل، وأحمد المهيري، تحت إشراف الدكتور واثق منصور، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي.

وأعرب رئيس جامعة دبي عيسى البستكي، عن فخره بهذا الإنجاز، مهنئا أعضاء الفريق وقائدهم الطالب سلطان السماج، مشيرا إلي أن الابتكار والبحث العلمي يمثلان محورا رئيسيا في إستراتيجية الإمارات لمواكبة متطلبات المستقبل والذكاء الاصطناعي.

وكان الفريق قد بدأ رحلته في نصف النهائي الإقليمي للمسابقة الذي أُقيم في أوزبكستان عام 2024، حيث فاز بالمركز الثاني، مما مهد لتأهله إلى النهائيات بالصين.

ويعتمد المشروع على تقنيات متقدمة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والبلوتوث، وتطبيقات الهاتف المحمول.

ويعمل الفريق في الوقت الحالي على تطوير النموذج الأولي بالتعاون مع وزارة الصحة الإماراتية والمستشفيات لضمان فعاليته الطبية وسهولة استخدامه.

تعيين 5 مديرين تنفيذيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالإمارات

أصدر ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الدفاع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لدبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لعام 2025 بتعيين فاطمة إبراهيم عبدالله بالرهيف، مديرا تنفيذيا لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وقرار المجلس رقم (22) لعام 2025 بتعيين وافي داوود موسى جعفر علي، مديرا تنفيذيا لقطاع التطوير الاستراتيجي بالهيئة، والقرار رقم (23) لعام 2025 بتعيين عبد الرحمن حسن عبدالله ناصر، مديرا تنفيذيا لقطاع الدعم المؤسسي بالهيئة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الأربعاء.

كما أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لعام 2025 بنقل آمنة عبدالله إبراهيم غلوم المازمي، من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي، وتعيينها مديرا تنفيذيا لقطاع التطوير والتنمية البشرية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والقرار رقم (25) لعام 2025 بنقل سعيد مبارك خلفان خرباش المري، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتعيينه مديرا تنفيذيا لقطاع السياسات والبحوث والبرامج بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.