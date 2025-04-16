التحريات تكشف تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في المعصرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، عن ملابسات العثور على جثة شخص في منطقة المعصرة بعد دفنه بـ 5 أشهر، حيث تبين أن عملية تنقيب عن أثار وراء الواقعة.

تغيب 5 أشهر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المعصرة تضمن ورود بلاغ من أسرة شاب متغيب منذ 5 أشهر، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

تنقيب عن الآثار

وبإجراء التحريات اللازمة تبين لأجهزة أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة أصدقائه؛ حيث قاموا بالتنقيب عن الآثار، وأثناء ذلك قام أحدهم بقتله فقاموا بدفنه وتركه ثم فروا هاربين من موقع الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين، وبمواجهته أقروا بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.