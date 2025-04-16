المايسترو إيمان جنيدي في ليلة طرب بأوبرا دمنهور.. الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، حفلًا لفرقة المايسترو بقيادة إيمان جنيدى فى الثامنة مساء الجمعة ١٨ أبريل على مسرح أوبرا دمنهور.

نخبة من الاعمال التراثية

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها الليالى، جانا الهوا، سواح، ابعد يا حب، زى العسل، عيون القلب، الف ليلة وليلة، من حبى فيك يا جارى، يا لعبة الأيام، ثلاث سلامات، يا حلو ناديلى، تملى فى قلبى، سحب رمشة.. أداء هايدى الجندى، على شبانة، محمد مانو، يارا صابر.

اول امرأة تقود فرقة موسيقية

يذكر أن المايسترو إيمان جنيدى أول امرأة فى مصر والعالم العربى تقود فرقة موسيقية ونالت لهذا السبب تكريمًا في يوم المرأة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، واحتفت بها وكالات الأنباء العالمية وصنع بعضها أفلامًا تسجيلية رصدت رحلتها من صعيد مصر حتى نجاحها الكبير كامرأة في قيادة أوركسترا موسيقى كامل.