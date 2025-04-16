محافظ مطروح يتفقد أعمال توصيل مياه محطة تحلية الرميلة بالخزانات الاستراتيجية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية اليوم الأربعاء، أعمال خط توصيل مياه محطة تحلية الرميلة بمدخل الخزانات الاستراتيجية بالكيلو ٨ من خلال مواسير بولي ايثيلين الأكثر مطابقة للمواصفات مع مياه التحلية بقطر ألف مم بدلا المواسير الحديدية.

محافظ مطروح: تنظيم الخطوط الخارجة والداخلة من الخزانات الاستراتيجية

وأشار محافظ مطروح إلى تنظيم الخطوط الخارجة والداخلة من الخزانات الاستراتيجية بدلًا من التقاطعات والتداخلات بما ييسر أعمال الصيانة وسهولة ضخ المياه للمناطق المستهدفة والتحكم في الخطوط للتيسير على المواطنين.

محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف منطقة الكيلو 8 شرق مرسى مطروح

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال رصف منطقة الكيلو ٨ أمام مخرج سيارات المياه من غراب توزيع المياه بالخزانات الاستراتيجية بما ييسر حركة السيارات، والتى تنفذها الهيئة الهندسية ضمن أعمال صيانة طريق مدخل المحافظة من الكيلو ٨.



محافظ مطروح يوجه بدراسة إضافة خرسانة معالجة تتحمل ثقل سيارات نقل المياه

ووجه محافظ مطروح، بدراسة إضافة خرسانة معالجة لتحمل ثقل سيارات المياه أو تكثيف جودة الرصف في مسار سيارات المياه وتخصيص مسار خاص بها.

محافظ مطروح يوجه بسرعة إزالة الأتربة على جانبي الطريق

كما وجه محافظ مطروح، لمركز ومدينة مرسى مطروح بإزالة الأتربة على جانب الطريق مع تكثيف أعمال النظافة بما يليق بمدخل المحافظة.

محافظ مطروح يتفقد أعمال توصيل مياه محطة تحلية الرميلة بمدخل الخزانات الاستراتيجي

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