جولة تفقدية لمدير عام رعاية الطلاب بأزهر شمال سيناء في عدد من المعاهد

أجرى محمد عبدالعظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بأزهر شمال سيناء جولة تفقدية لعدد من معاهد إدارة بئر العبد التعليمية، اليوم الأربعاء؛ حيث قام بزيارة معهد بنين بئر العبد ع/ث، ومعهد فتيات بئر العبد ع/ث، حيث تابع شرح المعلمين داخل الفصول، وناقش التلاميذ لتقييم مستواهم الدراسي ومدى توافق المعلمين مع المنهج، بجانب تقييم جاهزية المعهد للامتحانات المقبلة، ورافقه في الزيارة سمير أبوجرير، وكيل الإدارة.

لجنة مراجعة ضمان الجودة

ثم قام بمتابعة أعمال لجنة المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمعهد بئر العبد الابتدائي، التابع لإدارة بئر العبد التعليمية، المدرج ضمن خطة المنطقة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025م.

متابعة الترقي للكادر

واختُتمت الجولة بمتابعة تدريب الترقي للكادر المقام بمعهد الغزلان الابتدائي، حيث ألقى المحاضرة الدكتور أشرف رضا، وتحت إشراف إدارة التدريب بالمنطقة.