ads
الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس مركز بحوث الصحراء ونائبه يتفقدان مشاريع التنمية الزراعية بشمال سيناء

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قام الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، بجولة تفقدية موسعة بمحطة بحوث القنطرة شرق بمحافظة شمال سيناء.

محطة بحوث القنطرة شرق

وخلال الزيارة، تفقد شوقي أعمال التطوير الجارية بمحطة بحوث القنطرة شرق والتي تشمل تعديل خطوط الري بالمحطه بالإضافة إلى متابعة التجارب البحثية.

حيث اعطي شوقي اشاره البدء للتشغيل التجريبي لمأخذ الري الجديد من ترعه الشهيد احمد الحاوي لتعظيم الاستفاده من اصول المركز في محطه بحوث القنطره شرق.

شبكة الري الجديدة

كما تابع شوقي انشطه تعديل مسارات شبكة الري الجديدة لتوفير مصدر جديد ودائم لمياه الري للزراعات القائمة بالمحطة.


وأكد شوقي ضرورة الاستمرار فى تطوير انشطة المحطة لتواكب التطورات المختلفة فى مجالات الزراعة الحديثة مع مراعاة تنوع مصادر ونظم الرى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

 وأكد أن مركز بحوث الصحراء يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء، ويقدم كل الإمكانيات والخبرات لدعم جهود التنمية الزراعية في هذه المنطقة الحيوية.

1000198647
1000198647
1000198646
1000198646
1000198652
1000198652
1000198658
1000198658
1000198655
1000198655
مركز بحوث الصحراء محطه بحوث القنطره محافظة شمال سيناء