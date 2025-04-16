رئيس مركز بحوث الصحراء ونائبه يتفقدان مشاريع التنمية الزراعية بشمال سيناء

قام الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، بجولة تفقدية موسعة بمحطة بحوث القنطرة شرق بمحافظة شمال سيناء.

محطة بحوث القنطرة شرق

وخلال الزيارة، تفقد شوقي أعمال التطوير الجارية بمحطة بحوث القنطرة شرق والتي تشمل تعديل خطوط الري بالمحطه بالإضافة إلى متابعة التجارب البحثية.

حيث اعطي شوقي اشاره البدء للتشغيل التجريبي لمأخذ الري الجديد من ترعه الشهيد احمد الحاوي لتعظيم الاستفاده من اصول المركز في محطه بحوث القنطره شرق.

شبكة الري الجديدة

كما تابع شوقي انشطه تعديل مسارات شبكة الري الجديدة لتوفير مصدر جديد ودائم لمياه الري للزراعات القائمة بالمحطة.



وأكد شوقي ضرورة الاستمرار فى تطوير انشطة المحطة لتواكب التطورات المختلفة فى مجالات الزراعة الحديثة مع مراعاة تنوع مصادر ونظم الرى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

وأكد أن مركز بحوث الصحراء يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء، ويقدم كل الإمكانيات والخبرات لدعم جهود التنمية الزراعية في هذه المنطقة الحيوية.

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