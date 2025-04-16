أهم أخبار السعودية اليوم.. جامعة الملك عبدالعزيز السعودية تنظم مؤتمر الاتصال الرقمي 2025

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جامعة الملك عبدالعزيز السعودية تنظم مؤتمر الاتصال الرقمي 2025

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز السعودية، ممثلة في كلية الاتصال والإعلام، مؤتمر الاتصال الرقمي 2025، في الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الرسميين والخبراء الإعلاميين، في خطوة تهدف إلى استشراف مستقبل الاتصال الرقمي، وتعزيز ممارساته المؤسسية والمهنية وسط التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم الأربعاء.

ويسلط المؤتمر الضوء على تطورات الاتصال الرقمي وتأثيره في المجتمع، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية واللقاءات العلمية التي تجمع خبراء ومتخصصين من شتي القطاعات؛ لتبادل التجارب، واستعراض أفضل الممارسات في مجال الاتصال المؤسسي والإعلامي.

ويستضيف المؤتمر عددا من رؤساء تحرير الصحف السعودية، الذين لهم إسهامات في تطوير العمل الصحفي، لمناقشة التحديات التي تواجه الصحافة في عصر الرقمنة، وآليات التكيف معها مع الحفاظ على المبادئ المهنية الأصيلة.

ويعتبر المؤتمر منصة نوعية لتبادل الخبرات بين ممثلي المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، ويشارك فيه العديد من عمداء الكليات من شتي التخصصات؛ لعرض رؤاهم حول مستقبل الإعلام الأكاديمي، ودور الجامعات في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة تحديات الاتصال الرقمي.

ويستقطب الحدث خبراء في المهارات التفاعلية وتقنيات الاتصال الرقمي، في إطار برامج تدريبية وورش عمل تستهدف تطوير قدرات الطلاب والممارسين، وترسيخ مفاهيم الاتصال الحديث؛ بما يعزز مكانة السعودية وجعلها مركزا رياديا في قطاع الاتصال والإعلام الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى

شارك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، الذي تستضيفه الكويت، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، إلى جانب بحث خطة العمل المشتركة التي تهدف إلى تطوير التعاون بين الطرفان في المجالات السياسية والاقتصادية والتواصل الثقافي والسياحي.

كما بحث الاجتماع، التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، التي تستضيفها مدينة سمرقند في أوزبكستان الشهر المقبل، وتأتي بعد القمة الأولى التي عقدت في السعودية في عام 2023، كما تناول الاجتماع اخر التطورات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.