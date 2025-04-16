محافظ الشرقية يبحث استعدادات المحافظة لموسم القمح

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا موسعاً مع المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، والعميد احمد النجار مدير مباحث التموين والدكتور وليد نصار الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا، ومحمد أحمد الحاروني مدير عام الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري ومصطفى علي حفناوي المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية والسويس، وأحمد عبد المنعم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، والمهندس جمال الصادق مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس محمد الدسوقي مدير عام التعاون الزراعي، وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والسيد الغندور مدير عام الشئون الإقتصادية، وهاني السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وذلك لبحث ومناقشة الإستعدادات النهائية وخطة جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2024/ 2025، وآليات إحكام السيطرة على التسويق لضمان توريد الكميات المطلوبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.

رفع درجة الاستعداد لموسم حصاد القمح

أكد محافظ الشرقية، ضرورة رفع درجة الإستعداد مع اليقظة التامة طوال موسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون ومراعاتها لكل الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، حفاظاً على المحصول، موجهاً بتلافي أخطاء المواسم السابقة وتنظيم عمليات دخول وخروج السيارات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لمنع التكدس والزحام أمام نقاط التجميع، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، مشدداً أن أي تعامل للأقماح خارج الإطار الرسمي سيتم مصادرته.

اطمأن المحافظ من وكيل وزارة التموين علي جاهزية الصوامع و الشون المخصصة لاستقبال الأقماح لهذا العام حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز 54 موقع ما بين 13 صومعة و41 شونه وتم إضافة شونه جديدة ليصبح الإجمالي 55 موقع بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طنا.

غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح

وخلال الاجتماع قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الاقماح للصوامع والشون والوقوف على أي عقبات أمام توريد القمح وإزالتها فوراً مع التأكيد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين مع المتابعة المستمرة لصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

تطرق الاجتماع إلى استعراض وكيل وزارة الزراعة لخطة المديرية لاستقبال موسم توريد القمح لهذا العام، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بلغت 370183 فدان موزعين على مراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أن المديرية خلال هذا الموسم نفذت خطة لإرشاد المزارعين بطرق زيادة الإنتاجية من خلال تقليل الفاقد وتعريفهم بطرق مقاومة الأمراض وضرورة الجني عند إكتمال النمو وكذلك أهمية توريد القمح لهذا العام للحفاظ علي مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها.

وخلال الاجتماع قرر المحافظ تشكيل لجنة من الزراعة والمتابعة الميدانية بالمحافظة للمرور علي الشون والصوامع لمتابعة سير العمل بها والتأكد من انضباط أعمال التوريد وتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ علي ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية لتحقيق المستهدف توريده من القمح المحلي وتخطيه نسبة الـ 100 % ولتظل المحافظة متصدره المشهد علي مستوى محافظات الجمهورية في توريد القمح باعتباره يمثل أمنا قوميا وغذائيا للمواطنين.