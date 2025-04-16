محافظ مطروح يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

مدير بيطري مطروح: تحصين أكثر من 47 ألفا من رؤوس الماشية والأغنام

وأوضح الدكتور عبد المجيد أبوشادي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، إنه تم تحصين ٤٧٢٠٥ رؤوس من الأغنام الماشية ضد الحمى القلاعيه والوادى المتصدع منذ بداية الحملة 5 أبريل الجاري حتى الٱن، مؤكدًا استمرار فعاليات الحملة بالمحافظة.

مدير بيطري مطروح يناشد المربين بتحصين الثروة الحيوانية

وناشدت مديرية الطب البيطرى جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية في محافظة مطروح بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية للوصول إلى مستوى مناعي كافى لصد الأمراض المعدية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

استمرار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية

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