وكيل "الشباب والرياضة" بالغربية يهنئ اتحاد بسيون لصعوده لدوري الممتاز "ب"

قدم اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، التهنئة لنادي اتحاد بسيون الرياضي لصعود فريق كرة القدم للدوري الممتاز "ب" وذلك خلال تمرينهم الأسبوعي، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهود للصعود للدوري الممتاز " أ "، وتحقيق إنجاز جديد للمحافظة،وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة اسماعيل عقاب المدير التنفيذي سعد قمبر.

صعود نادي اتحاد بسيون

وأشاد اللواء حسين حنفي وكيل الوزارة، بالجهد المبذول من قبل نادي اتحاد بسيون وصعوده في تلك الفترة الوجيزة حيث أن النادي تم إنشائه سنة ٢٠٠٨، ويعتبر أحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والاجتماعية التي يعتز الجميع بدورها.

مشيرًا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يؤمن بأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل هي رسالة تعكس قوة الشباب وقدرتهم على تحقيق الإنجازات وأن دعمه للأندية مستمر، وهدفه أن يري فرقنا تنافس على المستويات المحلية والدولية.

النجاحات الرياضية تعكس مدى التقدم

كما أن محافظة الغربية تحت قيادة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تواصل دعمها للرياضة والرياضيين، حيث أن النجاحات الرياضية تعكس مدى التقدم الذي تشهده محافظة الغربية،كما تسعد بأن تشهد المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم الغربية عاليا.

الجدير بالذكر أن فريق كرة القدم رجال صعد للممتاز ب وليس فقط ذلك وإنما فريق كرة القدم النسائية دورى ممتاز للعام الثاني القسم الاول كما يوجد قطاع الناشئين والبراعم مدارس كرة القدم،مدارس الكاراتيه،مدارس الكنغ فو،مدارس السباحه،الجيم وألعاب القوى،فريق المينى فوتبول كما أنه يوجد تدريبات المشروع القومى للموهبة تايكوندو،كما حقق عدد من ال منها صعود الفريق الأول لكرة القدم للقسم الثانى،الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية للعام الثاني،أبطال الجمهورية للكارتيه التقليدي، وضم ٤ لاعبين للمنتخب

وعلي هامش اللقاء تفقد وكيل الوزارة للنادي حيث يشمل الملعب القانوني،الملعب الخماسي،تراك، نزل لاعبين، ومدرجات وغرف تغيير ملابس وجيم للاعبين،مطعم ومطبخ،صاله الجيم،صالة أفراح،صالة النادى الاجتماعى قاعة اجتماعات،فندق ١٤ غرفة مجهز على أعلى مستوى، حمام سباحة نصف أولمبي،حمام أطفال،النادى الاجتماعى المفتوح الحديقه،صالة نشاط ملحقه حمام السباحة.

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